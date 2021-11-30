سيدي بوزيد: انتفاع 181 ألفا و550 بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الاثنين، 181 ألفا و550 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأوضح نصيبي، في تصريح لـ(وات) أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 109 آلاف و400 شخص، وعدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 5670 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 213 حالة وأغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا من ولاية سيدي بوزيد قد بلغ 229 ألفا و552 شخصا، حسب آخر تحيين.