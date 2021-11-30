المنستير-كوفيد: تسجيل 12 إصابة جديدة وإحصاء إجمالي 86 حالة نشيطة

سجلت الجهة الصحية بالمنستير 12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بتاريخ 28 نوفمبر الجاري ليتطور مجموع الإصابات منذ مارس 2020 وإلى غاية 28 نوفمبر 2021 إلى 40 ألفا و134 إصابة، وفق ما أعلنته، اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطوّر عدد الحالات النشطة بتاريخ 28 نوفمبر الجاري إلى 86 حالة نشطة مقابل 74 حالة نشطة بتاريخ 27 نوفمبر الجاري، و69 حالة نشطة بتاريخ 26 نوفمبر 2021.

وارتفع خلال الأربعة عشر يوميا الأخيرة، وإلى غاية 28 نوفمبر 2021، عدد الإصابات بالوباء إلى 8 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير مع محافظة الجهة على مستوى اختطار ضعيف، غير أنّ الجهة سجلت تطورا في عدد المعتمديات ذات مستوى الاختطار المتوسط من إثنين إلى ثلاثة معتمديات وهي قصيبة المديوني بـ24 إصابة بتاريخ 28 نوفمبر الجاري مقابل صفر إصابة بتاريخ 27 نوفمبر 2021، والمنستير بـ15 إصابة مقابل 13 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر التي حافظت على 11 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن إلى غاية 28 نوفمبر الجاري.

ولم تسجل الجهة في المقابل وفيات أو حالات تعاف جديدة بتاريخ 28 نوفمبر الجاري حيث حافظت على مجموع 1010 وفيات، و39 ألفا و38 حالة تعاف.

وسجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بتاريخ 29 نوفمبر الجاري تلقيح 319 ألفا و302 من الأشخاص بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس “كورونا” المستجد أي بنسبة 52.69 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، و211 ألفا و371 شخصا بالجرعة الثانية أي بـ34.88 في المائة من جملة سكان الجهة، و25 ألفا و185 شخصا بالجرعة الثالثة أي بنسبة 45.62 في المائة من جملة سكان ولاية المنستير.