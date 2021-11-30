هام: ما يجب أن تعرفه عن المتحور الجديد لكورونا “أوميكرون”..

صنفت منظمة الصحة العالمية المتحورة الجديدة لكوفيد-19 الذي رصد أول مرة في جنوب إفريقيا بالمقلق وأطلقت عليها اسم “أوميكرون”..

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021. تحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق.

وقد تم وفق اخر المستجدات العالمية رصد متحور اوميكرون في 17 دولة الى حد الآن.

فيما يختلف “اوميكرون” عن باقي سلالات فيروس كورونا؟..

يحتوي أوميكرون”على نحو 50 طفرة، بما في ذلك أكثر من 30 من “بروتين سبايك” المهم للغاية – وهي بنية على سطح الفيروس تسمح له بدخول الجسم، وهذا أيضاً الجزء الذي تقوم اللقاحات بتدريب جهاز المناعة على التعرّف عليه والهجوم عليه. إن وجود الكثير من الطفرات على السنبلة يثير مخاوف من أن “أوميكرون” قد يكون قادراً على غزو الخلايا أو التهرّب من الأجسام المضادة بشكل أكثر فعالية.

قال الدكتور ستيفن هوغ، رئيس شركة مودرنا للقاحات، “هذا الشيء هو مزيج فرانكشتاين من كل النجاحات العظيمة”، مشيرًا إلى الطفرات المتحورة والمتنوعة لفيروس كورونا. وأضاف: “لقد دق كل أجراس الإنذار لدينا”.

وقالت الصحيفة إنه يجدر الانتباه إلى أنه ليست كل الطفرات تعمل بشكل جيد معاً. فمتحورا بيتا Beta ومو Mu، على سبيل المثال، لديهما قدرات قوية للتهرّب من الدفاعات المناعية، لكنهما لم يصبحا بتاتاً تهديدات خطيرة للعالم لأنهما لم يكونا جيدين في الانتشار بين الأشخاص المصابين.

وقال ويليام هاناغ، عالم الأوبئة بجامعة هارفارد: إن هذا المتحور قد يكون سيئاً وسيئاً للغاية. لكننا لا نعرف الآن ما يكفي عنه وفق تعبيره.

وبخصوص سرعة انتشاره قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها حول هذا المتحور الجديد لكورونا إنه قد يستغرق اكتشاف ذلك بضعة أسابيع، لكن بعض العلامات المبكرة تنذر بالسوء. إذ شهدت جنوب إفريقيا ارتفاعا حادا في الأيام الأخيرة في معدل إيجابية الاختبار، والتي ارتفعت إلى نحو 10 في المائة من 1 في المائة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا.

وكالات