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المهدبة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 3 مصابين

2021/11/30 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الثلاثاء، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تعافي 3 مصابين، وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ246 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 23 بالمهدية (23 بالوسط المدرسي) وإصابة واحدة بالدائرة الصحية بالجم.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25767 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 24922 حالة شفاء و774 حالة وفاة و71 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1184 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 491 انتفعوا بالجرعة الأولى و470 بالجرعة الثانية و215 بالجرعة الثالثة فيما تلقى 8 مواطنين تطعيما بهدف السفر خارج حدود البلاد.

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