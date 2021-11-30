5 وفيات جراء كورونا وارتفاع عدد الاصابات ونسبة التحاليل الإيجابية..

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بخمس وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الإثنين، مضيفة أنه، تم من جهةأخرى تسجيل 263 تحليلا إيجابيا من مجموع 6295 تحليلا مخبريا تم إنجازها، لترتفع بذلك نسبة التحاليل الإيجابية الى 4 فاصل 18 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و373 وفاة. وخلال الأيام الثلاثة الفارطة، تم تسجيل صفر وفيات جراء هذا الوباء، كما سجل استقرار في عدد الحالات الجديدة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 128 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 691 ألفا و31 شخصا.

ووفق البلاغ، يقدر عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، ب146 مصابا، من بينهم 11 اصابة جديدة و44 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 14 مريضا للتنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة كانت شرعت منذ مارس الماضي في حملات تطعيم، وفاق عدد الأفراد الذين استكملوا لقاحاتهم ال5 ملايين شخص.