كأس العرب للفيفا – الارتياح يعم المنتخب التونسي بعد الفوز على موريتانيا في مستهل مشواره بالمسابقة

أعرب عدد من لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم عن سعادتهم بالفوز على المنتخب الموريتاني بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالريان في افتتاح كأس العرب للفيفا (قطر 2021) ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.

وقال حارس المرمى فاروق بن مصطفى في تصريحات صحفية “حققنا المطلوب في مباراة اليوم امام موريتانيا وهو أحسن سيناريو لنا في مستهل مشوارنا بالبطولة”.

وأضاف “لقد قمنا باستعدادات جيدة للبطولة وكثفنا من التدريبات في تونس وفي الدوحة وهذا الانتصار سيسهل علينا مشوار التأهل للدور الثاني. المباراة كانت صعبة في بدايتها لكننا نجحنا في كسب نقاطها وهذا المهم”.

من جانبه، أبدى المدافع محمد أمين بن حميدة سعادته بهذا الانتصار بخماسية امام المنتخب الموريتاني موضحا أن المباراة الأولى هي مفتاح البطولة وقدم الفريق اداء جيدا ونتيجة هامة ما سيمكنه بخوض باقي المباريات بأريحية وثقة كبيرة. وتابع “نتطلع لتاكيد هذا الاداء وتقديم مستوى جيد خلال المباراة المقبلة امام المنتخب السوري لضمان الترشح المبكر للدور الثاني ونسعى لتطبيق تعليمات المدرب ونتمنى مواصلة المشوار بنفس العزيمة” مشيرا الى انه شارك مع المنتخب التونسي اليوم للمرة الاولى ولقي تجاوبا وانسجاما تاما مع بقية زملائه.

وفي ختام حديثه أكد محمد امين بن حميدة أن المنتخب التونسي جاء إلى الدوحة من أجل حصد اللقب متوجها بالشكر للجماهير التونسية التي ساندت الفريق في مباراة اليوم.

من جانبه، أبدى جلال القادري المدرب المساعد للمنتخب التونسي رضاه التام عن المستوى والاداء الذي قدمه الفريق في مباراته الاولى بالبطولة. وقال “هذه مباراتنا الاولى، لعبنا باسلوبنا المعتاد رغم غياب أبرز اللاعبين عن التشكيلة لكننا تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية بفضل جاهزية اللاعبين ذهنيا وبدنيا”.

وأضاف أن منتخب موريتانيا منافس قوي وسبق له ان فرض التعادل على المنتخب التونسي سلبيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لكن اليوم قدم المنتخب التونسي مباراة جيدة واستحق الفوز لافتا إلى أن امكانيات الفريق تسمح له بالمنافسة على اللقب.

وحول رأيه في المنتخبات المشاركة في البطولة، ختم القادري “الكرة الخليجية تطورت بشكل ملحوظ وكل المنتخبات لها نفس الحظوظ واليوم في الكرة لم يعد هناك مرشحا أكثر من غيره، وبالنسبة إلينا سنبذل كل ما لدينا للوصول للنهائي والمراهنة على اللقب” مبينا أن أغلب مباريات كأس العرب ستكون قوية ومثيرة.