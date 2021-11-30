بورصة تونس تنهي حصة الثلاثاء متراجعة بنسبة 3ر0 بالمائة

سجل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس”، لليوم الثاني على التوالي،تراجعا في نهاية حصة الثلاثاء، بنسبة 3ر0 بالمائة، مدركا مستوى 37ر7043 نقطة، بفضل تبادل اربع كتل لسهم مجمع “بولينا” القابضة بقيمة 4ر71 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وحقق سهم “سالكوم” افضل اداء خلال الحصة، بعد أن تطور بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر780ر4 دينار،دون تسجيل اي تبادل.

وحافظ سهم اسمنت بنزرت على نسقه التصاعدي للحصة الثانية على التوالي، مرتفعا بنسبة 4 بالمائة وسعر 820ر1 بالمائة،وسط حجم تداول ضعيف بقيمة 2 الف دينار.

وكان سهم “سيرياليس” الاقل تداولا خلال الحصة، متقهقرا بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 600ر8 دينار، مراكما ارباحا بقيمة 89 الف دينار خلال الحصة، تبعه سهم مجمع “وان تاك” القابضة الذي تدحرج بدوره بنسبة 6ر2 بالمائة وليقفل على سعر 9 دنانير فيما حقق ارباحا بقيمة 45 الف دينار خلال الحصة.