مجدي الكرباعي: “إيطاليا ترحّل التونسيّين في ظرف شهر ونفاياتها في ميناء سوسة منذ أكثر من سنة”

الخطوط الجوية التونسية تعلن عن تعليق كافة الرحلات الجوية نحو المغرب

تقاصيل القبض على شاب يتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج عبر شبكات التواصل الاجتماعي

حسونة النّاصفي يكشف حقيقة اصدار بطاقة جلب ضدّه #خبر_عاجل

بورصة تونس تنهي حصة الثلاثاء متراجعة بنسبة 3ر0 بالمائة

2021/11/30 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

سجل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس”، لليوم الثاني على التوالي،تراجعا في نهاية حصة الثلاثاء، بنسبة 3ر0 بالمائة، مدركا مستوى 37ر7043 نقطة، بفضل تبادل اربع كتل لسهم مجمع “بولينا” القابضة بقيمة 4ر71 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وحقق سهم “سالكوم” افضل اداء خلال الحصة، بعد أن تطور بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر780ر4 دينار،دون تسجيل اي تبادل.
وحافظ سهم اسمنت بنزرت على نسقه التصاعدي للحصة الثانية على التوالي، مرتفعا بنسبة 4 بالمائة وسعر 820ر1 بالمائة،وسط حجم تداول ضعيف بقيمة 2 الف دينار.
وكان سهم “سيرياليس” الاقل تداولا خلال الحصة، متقهقرا بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 600ر8 دينار، مراكما ارباحا بقيمة 89 الف دينار خلال الحصة، تبعه سهم مجمع “وان تاك” القابضة الذي تدحرج بدوره بنسبة 6ر2 بالمائة وليقفل على سعر 9 دنانير فيما حقق ارباحا بقيمة 45 الف دينار خلال الحصة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn