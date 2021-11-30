المنستير: تلقيح 4903 أشخاص خلال حملة مشتركة لأعوان الصحة العمومية والعسكرية للتلقيح ضدّ “كوفيد19”

أسفرت حملة مشتركة نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بالإشتراك مع الإدارة العامة للصحة العسكرية، للتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، بالمناطق المسجلة لنسب تلقيح ضعيفة بولاية المنستير، خلال الفترة 23-29 نوفمبر الجاري، عن تلقيح مجموع 4 آلاف و903 أشخاص بسبع معتمديات، وفق ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة.

وسجل اليوم الأوّل من هذه الحملة المشتركة تلقيح 360 شخصا ببلديتي منزل نور، ومصدور، ومنزل حرب ببلدية مصدور من معتمدية بنبلبة، واليوم الثاني 719 شخصا بالمنارة وبنبلبة ببلدية بنبلة المنارة بمعتمدية بنبلبة، ومنطقتي الهدادرة وبئر الطيّب ببلدية منزل كامل بمعتمدية جمال والسوق الأسبوعية بالمكنين بمعتمدية المكنين.

وبلغ عدد الملقحين في اليوم الثالث من الحملة 851 شخصا من مناطق الحمادة ببلدية منزل كامل، ومنطقة التيايرة وسوق جمال ببلدية جمال من معتمدية جمال، والغنادة ببلدية الغنادة بمعتمدية بني حسان، وفي اليوم الرابع 935 شخصا بمناطق حاتم والجنايحة ببلدية الغنادة بمعتمدية بني حسان، وأولاد عزيزة، والمرازقة ببلدية عميرة الحجاج والسوق ببلدية عميرة الفحول، والشراحيل وجميعها من معتمدية المكنين.

وتلقي جرعة تلقيح في اليوم الخامس 633 شخصا على مستوى أولاد سعيد والحوم ببلدية سيدي بنور، والسميرات وجبريل وبوغرارة وسوق الهويشات ببلدبة عميرة التوازرة، ومنطقة الشواشين ووسط منزل فارسي ببلدية منزل فارس بمعتمدية المكنين. وبلغ مجموع الذين تلقوا جرعة تلقيح في اليوم السادس 846 شخصا بمناطق أولاد العرضاوي، والمليشات وأولاد منجة والفراحتية والمزاوغة الشمالية ببلدية منزل حياة بمعتمدية زرمدين، وفي اليوم السابع والأخير من الحملة 559 شخصا بمناطق سوق زرمدين بمعتمدية زرمدين، والسكرين والحمادة ببلدية طبلبة بمعتمدية طبلبة.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير إلى غاية الإثنين 29 نوفمبر الجاري نسبة تلقيح بالجرعة الأولى للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 15-39 سنة بولاية المنستير 60 فاصل 73 في المائة، وبالجرعة الثانية للشريحة العمرية 40-59 سنة 83 فاصل 78 في المائة، وبالجرعة الثالثة للذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة فما فوق بالجهة 94 فاصل 72 في المائة حسب ذات المصدر.