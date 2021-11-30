وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 1100 أستاذ مساعد للتعليم العالي بداية من الاثنين 21 فيفري 2022

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 21 فيفري 2022 والأيام الموالية، مناظرة لانتداب 1110 أستاذ مساعد للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، حسب قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2021، نشر اليوم الثلاثاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتشمل المناظرة التي تنتظم طبقا لأحكام الفصول 25 و 26 و 27 و 28 (جديد) من الامر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993، اختصاصات أصول الدين وعلومه واللغات والآداب والحضارة العربية والفرنسية والإنقليزية والألمانية والايطالية والإسبانية والرّوسية والصينية واليابانية والتركية وعلوم الترجمة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع.

كما تشمل اختصاصات اخرى منها علوم التربية وعلوم التوثيق والمكتبات وعلوم الأخبار والاتصال والعلوم الاقتصادية والسياسية والقانون والرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والاعلامية وعلوم الهندسة وعلوم المواد والالية والاعلامية الصناعية ومعالجة الاشارة والصورة، على أنه لايمكن للمترشح أن يترشح إلا في مادة واحدة من المواد المنصوص عليها.

وحدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة على الموقع الالكتروني الخاص بالمناظرات concours.mes.rnu.tn من يوم الاثنين 3 جانفي 2022 إلى غاية يوم الخميس 13 جانفي 2022.

ويتم إيداع الملفات بمقرات الجامعات بداية من الاثنين 3 جانفي 2022 وإلى غاية الجمعة 21 جانفي 2022، حسب نص القرار.