وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) تعلن عن قائمة الرياضيين التونسيين المرشحين للمنافسة على لقب الافضل لعام 2021

كشفت وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم عن قائمة الرياضيين التونسيين الذين تم ترشيحهم للمنافسة على لقب الافضل لعام 2021 في مختلف مسابقات الاستفتاء الرياضي الوطني في دورته التاسعة الذي تنظمه الوكالة سنويا .

وجاءت الترشيحات بعد استفتاء تمهيدي شارك فيه عدد من الصحفيين والخبراء.ويشمل استفتاء وكالة (وات) مسابقات افضل رياضي وافضل رياضية وافضل لاعب كرة قدم . كما يخصص الاستفتاء في دورته التاسعة مسابقة للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة في صنفي الذكور والسيدات تكريما لتالقهم في دورة الالعاب البارالمبية بطوكيو .ويشمل الاستفتاء “مسابقة رسمية” يشارك فيها الصحفيون الرياضيون والخبراء من خلال التصويت عبر استمارات معدة للغرض ومسابقة أخرى مفتوحة لتصويت “الجمهور” من خلال موقع الوكالة على الانترنات tap.info.tn

ويذكر ان الاستمارة في المسابقة الرسمية تقترح خمسة اسماء في كل صنف من اصناف الاستفتاء لترتيبها حسب الافضل بناء على استفتاء تمهيدي كما تتيح المجال لاختيار ثلاثة اسماء اخرى ضمانا لمزيد من شروط الموضوعية والحرية في الاختيار.

وسيتم بمناسبة اليوم الوطني للاعلام الرياضي الذي تنظمه الوكالة سنويا في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الذي سيشارك فيه كل الصحفيين الرياضيين في مختلف وسائل الاعلام الوطنية والفنيون من مختلف الجامعات الرياضية ومدربو اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .وفي يلي قائمة المرشحين والمرشحات لاستفتاء افضل الرياضيين والرياضيات لعام 2021:

– مسابقة أفضل لاعب كرة قدم .

الياس السخيري – علي معلول – محمد علي بن رمضان – وهبي الخزري – عيسى العيدوني

– مسابقة أفضل رياضي.

ايوب الحفناوي (سباحة) – خليل الجندوبي(تايكواندو) – مكرم بن رمضان(كرة السلة) – خالد بن سليمان (الكرة الطائرة)- محمد امين درمول ( كرة اليد)

– مسابقة افضل رياضية.

انس جابر(تنس) – نهال شيخ روحه (جيدو) – مروى برهومي ( الكرة الطائرة)- نهى اندلسي(رفع الاثقال) – سارة حامدي ( مصارعة)

– مسابقة افضل رياضي( احتياجات خاصة – بارالمبي ) .وليد كتيلة – احمد بن مصلح – محمد فرحات شيدة – ياسين قنيشي – رؤي جبابلي

– مسابقة افضل رياضية ( احتياجات خاصة – بارالمبية ) .

روعة التليلي – نورهان الحاج سالم – سمية بوسعيد – رجاء الجبالي – فتحية عمايمية