بودن تبحث مع رئيسة مكتب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بتونس آليات التعاون المالي

بحثت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مع رئيسة مكتب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بتونس، نوديرا منصوروفا، سبل التعاون المالي والمساندة الفنّية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتغطى المشاريع، التي تطرقت اليها بودن خلال لقاءها منصوروفا بقصر الحكومة بالقصبة ، امس الثلاثاء ، مجالات الطاقة والرقمنة والبنية التحتيّة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتدخل البنك في مجال النقل وفي انجاز مدن خضراء.

وثمّنت بودن مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مساندة المثال التنموي في تونس منذ العام 2012 ودوره في مزيد توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والصناعة والدعم المالي واللوجستي لعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة

ويمول البنك الاروبي لاعادة الاعمار والتنمية 47 مشروع في تونس باجمالي تمويلات في حدود 944 مليون يورو خصصت 48 بالمائة منها للقطاع الخاص، وفق بيانات نشرها البنك على موقعه.