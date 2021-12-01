الكاف: تسجيل حالة وفاة بفيروس “كورونا” دون رصد اصابات جديدة

رصدت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيينها اليومي الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا”، حالة وفاة بالفيروس، دون تسجيل إصابات اضافية، بعد تلقيها نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 22 عينة رفعت بتاريخ 29 نوفمبر الفارط.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، إلى 696 حالة، فيما يستقر عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس في حدود 19670 إصابة، منها 19661 خالة تعافي.

وإستقرار،ايضا، عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود مصابين إثنين، وعدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في حدود 09 حالات، تمثل إجمالي الاصابات المسجلة في الجهة خلال ال10 الايام الاخيرة.

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