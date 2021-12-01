شلل تام في حركة القطارات بمحطة برشلونة بعد دخول الاعوان في اضراب فجئي..

شهدت محطة القطارات ببرشلونة بالعاصمة منذ صباح اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 3021 تعطل نشاط القطارات وسط احتقان شديد من طرف المواطنين الذين مُنعوا من دخول بهو المحطة الداخلي.

وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية العربي اليعقوبي في تصريح لموزاييك أن أعوان السكك الحديدية بجميع أصنافهم انطلقوا اليوم في تنفيذ وقفة احتجاجية رافقها توقيف نشاط القطارات بسبب عدم خلاص أجورهم لشهر نوفمبر المنقضي مشددا على مواصلة توقف النشاط إلى حين تلبية مطالبهم قائلا يمكن أن يتواصل الاضراب اليوم وغدا وبعد غد.

وتابع اليعقوبي بأن مطالب الأعوان تتضمن أيضا استئناف الجلوس على طاولة الحوار للنظر في تطبيق الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2018.