كاس العرب: إصابة الشيخاوي ومعلول بشد عضلي

تعرض كل من ياسين الشيخاوي وعلى معلول إلى إصابة عضلية وفق ما اثبتته الكشوفات التي اجراها اللاعبان، حيث سيخضع كلاهما الى عناية طبية مع مواصلة البقاء ضمن تربص المنتخب التونسي في الدوحة استعدادا لبقية مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية لكاس العرب التي تحتضنه قطر إلى غاية 18 ديسمبر الجاري.

وكانت الاختبارات ضد فيروس كوفيد 19 التي أجرتها عناصر الوفد التونسي سلبية الا تحليل اللاعب حمزة المثلوثي الذي كان إيجابيا، وبالتالي تم عزله عن المجموعة منذ ليلة البارحة للإقامة في إحدى المصحات المختصة بالدوحة إلى حين اخضاعه إلى تحليل ثان بعد 48 ساعة ، علما أن تحاليله السابقة كانت كلها سلبية كما أن اللاعب حمزة المثلوثي شأنه شأن كل اللاعبين وكل أعضاء الوفد قد قاموا سابقا بالتلقيح ضد فيروس كورونا .

وللتوقي فقد أجرت مجموعة من اللاعبين مساء امس اختبار “بي سي ار” جديد وقد كانت كلها سلبية فيما أجرى البقية الاختبار اليوم للتأكد من سلامة كامل المجموعة على أن تصدر نتائجه مساء هذا اليوم.

يذكر ان المنتخب الوطني التونسي يجري في وقت لاحق اليوم حصة تدريبية بملاعب العقلة.