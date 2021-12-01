قابس: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وتطعيم 57 بالمائة من الفئة المستهدفة بالتلقيح

كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، تتوزع إلى مصابين اثنين بكل من وذرف والمطوية ومصاب واحد بقابس الجنوبية، وذلك من مجموع 61 عيّنة تحليل.

واوضح جبران، في تصريح لـ”وات”، ان العدد الجملي للاصابات بالوباء قد بلغ في الجهة منذ بداية الجائحة 22 ألفا و 400 منها 22 ألفا و369 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 31 حالة تتوزع الى 12 حالة بمطماطة الجديدة، و11 حالة بقابس الجنوبية، و5 حالات بالمطوية، وحالتين بوذرف، وحالة واحدة بمارث.

وأضاف أن 4 مرضى بفيروس “كورونا” يقيمون حاليا بأقسام “كوفيد 19″، وان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 07 اصابات لكل 100 الف ساكن.

من جهة اخرى، أفاد رئيس المركز الجهوي للتلقيح ضد “كوفيد 19″، كمال ذويب، في تصريح لـ”وات” ان 171 ألفا و41 مواطنا بولاية قابس قد اتموا الى حدود أمس الثلاثاء التلقيح ضد فيروس “كورونا”، وهو ما يمثل نسبة 57 بالمائة من عدد السكان المستهدفين بهذا التلقيح والبالغ عددهم حوالي 300 ألف ساكن.