وزارة التجهيز تعتزم القيام بعمليّة بيضاء خاصّة بجواز التلقيح

أعلنت وزارة التجهيز والاسكان اليوم الاربعاء 1 ديسمبر 2021 عن تنظيم عملية بيضاء لمراقبة الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد 19 ستشمل اعوانها والزوار المتعاملين مع مصالحها وذلك يوم بعد غد الجمعة.

ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك كافة أعوانها الذين لم يقوموا بالتلقيح إلى حد الآن إلى الإسراع في التطعيم والحصول على جواز التلقيح مؤكدة انها تعول على وعيهم وتفهمهم والمواطنين لإنجاح هذه العملية وتسهيل مهمة المشرفين عليها.

وذكرت بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح عند القدوم إلى مقرات العمل ابتداء من تاريخ 22 ديسمبر المقبل وفق مقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021.