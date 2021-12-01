عاجل: بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق اغتصب شابا بعد تخديره..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق بالنادي الافريقي في كرة القدم من أجل اغتصاب شاب باستعمال التخدير، وفق ما أكدته لاذاعة موزاييك الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر أيضا إحالة اللاعب المذكور صحبة أربعة متهمين اخرين ” توّا” على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل استهلاك ومسك وحيازة مادة مخدرة بنية الاستهلاك.

وجدير بالتذكير بأن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة كانوا داهموا ليلة السبت الماضي شقة بحي النصر وأوقفوا لاعب النادي الافريقي سابقا وشابين اخرين بعد تقدم شاب وهو تاجر في المقاولات بشكاية مفادها تعرضه للاغتصاب بعد تخديره اثناء سهرة مع المظنون فيهم، كما تم اول أمس ايقاف شابين اخرين مورطين في هذه القضية.