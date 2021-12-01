رسميا: تجاوز العدد الجملي للملقحين 5 ملايين و 156 ألف مطعم..

بعد الاضراب الفجئي للأعوان: شركة السكك الحديدية تعتذر من حرفائها..

عاجل: إصابة تلميذين إثر سقوط جزء من سقف قاعة تدريس بقفصة..

0.5% من عاملات الجنس في تونس مصابات بـ”الإيدز”

الافراج عن سمير بالطيب..

2021/12/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني أن دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت منذ قليل تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بالافراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثلاثة موظفين اخرين متهمين معه في القضية.

واضاف الترخاني في تصريح لموزاييك أن دائرة الاتهام وافقت على الافراج عن متهمين اثنين ، ليس من ضمنهما بالطيب مقابل ضمان مالي قدره 50 الف دينار و 300. ألف ديناار للثاني.

كما قررت هيئة الدائرة تحجير السفر عن المتهمين الأربعة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn