الافراج عن سمير بالطيب..

أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني أن دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت منذ قليل تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بالافراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثلاثة موظفين اخرين متهمين معه في القضية.

واضاف الترخاني في تصريح لموزاييك أن دائرة الاتهام وافقت على الافراج عن متهمين اثنين ، ليس من ضمنهما بالطيب مقابل ضمان مالي قدره 50 الف دينار و 300. ألف ديناار للثاني.

كما قررت هيئة الدائرة تحجير السفر عن المتهمين الأربعة