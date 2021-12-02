كأس ديفيس لكرة المضرب: ديوكوفيتش يقود منتخب صربيا الى نصف النهائي



قاد نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، صربيا الى نصف نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب بعدما حول تخلفها أمام كازاخستان الى فوز 2-1 في اللقاء الذي احتضنته العاصمة الاسبانية مدريد.

وبدأ أبطال عام 2010 المواجهة مع كازاخستان بتخلفهم صفر-1 بعد خسارة ميومير كيتسمانوفيتش في مباراة الفردي الأولى أمام ميخائيل كوكوشكين المصنف 182 عالمياً بنتيجة 6-7 (5-7) و6-4 و6-7 (11-13) بعد مباراة ماراتونية.

لكن ديوكوفيتش الذي ودع وبلاده البطولة من الدور ربع النهائي في نسختها الأخيرة عام 2019 ضد روسيا (أرجئت نسخة 2020 بسبب كورونا)، أدرك التعادل بفوز سهل على ألكسندر بوبليك 6-3 و6-4 بعدما انتزع شوطاً في كل مجموعة على إرسال منافسه، وكان ذلك كافياً لجعل مباراة الزوجي حاسمة لتحديد أي منتخب سيواجه كرواتيا في نصف النهائي.

وفي دور النصف ستخوض صربيا مواجهة حامية الوطيس ضد الجارة كرواتيا تليق تماماً بأجواء كأس ديفيس التقليدية.