القبض على 8 عناصر تكفيريّة في أقل من أسبوع

لليوم الثاني على التوالي: توقّف حركة القطارات

منع نائب عن حركة النهضة من السفر

رسميا: منع التنقل بين الولايات دون جواز تلقيح..

كأس ديفيس لكرة المضرب: ديوكوفيتش يقود منتخب صربيا الى نصف النهائي

2021/12/02 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


قاد نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، صربيا الى نصف نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب بعدما حول تخلفها أمام كازاخستان الى فوز 2-1 في اللقاء الذي احتضنته العاصمة الاسبانية مدريد.

وبدأ أبطال عام 2010 المواجهة مع كازاخستان بتخلفهم صفر-1 بعد خسارة ميومير كيتسمانوفيتش في مباراة الفردي الأولى أمام ميخائيل كوكوشكين المصنف 182 عالمياً بنتيجة 6-7 (5-7) و6-4 و6-7 (11-13) بعد مباراة ماراتونية.

لكن ديوكوفيتش الذي ودع وبلاده البطولة من الدور ربع النهائي في نسختها الأخيرة عام 2019 ضد روسيا (أرجئت نسخة 2020 بسبب كورونا)، أدرك التعادل بفوز سهل على ألكسندر بوبليك 6-3 و6-4 بعدما انتزع شوطاً في كل مجموعة على إرسال منافسه، وكان ذلك كافياً لجعل مباراة الزوجي حاسمة لتحديد أي منتخب سيواجه كرواتيا في نصف النهائي.

وفي دور النصف ستخوض صربيا مواجهة حامية الوطيس ضد الجارة كرواتيا تليق تماماً بأجواء كأس ديفيس التقليدية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn