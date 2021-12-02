نور الدين الطبوبي:”رئيسة الحكومة بلا صلاحيات”



تساءل اليوم الخميس 02 ديسمبر 201 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن الصلاحيات والسلط التي تتمتع بها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مؤكدا أن جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال الطبوبي في تصريح لشمس أف أم:”كلما تحدثنا مع نجلاء بودن تُذكرنا بالأمر 117 وبضرورة عودتها لرئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية”.

وتابع نور الدين الطبوبي ”مسكينة رئيسة الحكومة في الوضع الذي وُضعت فيه… امرأة افتخرنا بتعيينها رئيسةًَ للحكومة لكن تمنيت أن لا تُوضع في هذا الوضع لأن ذلك يمس من صورة المرأة التونسية”.