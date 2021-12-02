الاتهامات تطول مانشستر سيتي وبرشلونة في قضية التلاعب في صفقات

كشف مكتب المدعي العام في مدينة تورينو الإيطالية عن تورط مانشستر سيتي الإنقليزي وبرشلونة الإسباني في قضية التلاعب في الصفقات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقبل حوالي شهر، كشفت لجنة الإشراف على أندية كرة القدم المحترفة في إيطاليا عن سلسلة من عمليات سوق الانتقالات التي جرت بين عامي 2019 و2021 والتي شملت العديد من لاعبي أندية البطولة الإيطالية وبعض الأندية الأجنبية.

وتسبب قضية المكاسب الرأسمالية في الكثير من النقاش خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب وضع معيار محدد لقيمة اللاعبين السوقية وخاصة الأصغر سنًا الذين يتم تبادلهم بين الأندية لإعطاء انتعاش لقائمة الدخل.

واعلنت الشرطة المالية في إيطاليا قبل عدة أيام عن مهاجمتها لمقر نادي جوفنتوس بسبب اتهام المدعي العام في تورينو للنادي بالفساد المالي.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية عن القائمة النهائية للأندية المتورطة في قضية المكاسب الرأسمالية والتي يأتي في مقدمتها نادي يوفنتوس وبرشلونة ومانشستر سيتي إلى جانب ناديين في الدرجة الثانية الإيطالية هما بارما وبيزا وناديين من الدرجة الثالثة وفريق واحد من الدرجة الرابعة.

وتضم القائمة خمسة أندية من القسم الأول الإيطالي هي جوفنتوس ونابولي وجنوى وسامبدوريا وإمبولي فيما يتصدر مانشستر سيتي وبرشلونة قائمة الأندية من خارج إيطاليا والتي تضم ايضا ثلاثة أندية من فرنسا هي مرسيليا وإميان وليل الى جانب بازل ولوغانو السويسريين.