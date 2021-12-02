المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو الى الوقوف الى جانب المؤسسات الاقتصادية

دعا رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الطيب البياحي، الى الوقوف الى جانب المؤسسات الاقتصادية للمحافظة على النسيج الاقتصادي ودعم الاستثمار، في وقت ينظم فيه المعهد الدورة 35 لايام المؤسسة .

واستقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، امس الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، البياحي، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” الخميس.

واعتبر البياحي خلال اللقاء ان الدورة الجديدة لأيام المؤسسة ستنتظم في ظل ظرف اقتصادي صعب جراء تأثيرات جائحة كوفيد-19 على المؤسسات الاقتصادية

وبحثت بودن مع البياحي آخر استعدادت المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وكل شركائه لتنظيم الدورة 35 لايام المؤسسة التي تحتضنها سوسة من 9 الى 11 ديسمبر 2021 حول موضوع “المؤسسة والجمهورية: اعادة بناء مشترك” وبرنامج هذه التظاهرة.

وثمنت ، بهذه المناسبة، الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسات الاقتصادية من خلال المساهمة في خلق مواطن شعل والتقليص من البطالة وتنشيط الاقتصاد الوطني.