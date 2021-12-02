عز الدين سعيدان: “المحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقّفة.. والوضع السياسي يؤثّر على الوضع الاقتصادي”

جدّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 التأكيد على أنّ الوضع السياسي يؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس مبرزا أنّ المحادثات مع صندوق النقد الدولي “متوقفة تماما” بسبب الأزمة السياسية وان تونس غير قادرة على التقدم فيها لأنّ الوضع لم يتغيّر منذ الحكومة السابقة .

وقال سعيدان خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” اليوم : ” الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير جدا على الوضع الاقصادي في الداخل وفي الخارج انطلاقا من مؤسسات الترقيم السيادي التي تقيم قدرة البلدان على تسديد ديونها وعندما تكون الاوضاع المالية والاقتصادية صعبة يتعذر على هذه البلدان تسديد ديونها “.

واضاف “50 % من الترقيم السيادي تتعلق بالوضع السياسي في البلاد…وبخصوص علاقاتنا مع صندوق النقد الدولي نجد ان المحادثات متوقفة تماما لسبب بالأساس سياسي لأنّ الحكومة السابقة تقدمت بطلب للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يسدد على 4 سنوات وتقدمت ببرنامج اصلاح وكان الصندوق قد طرح سؤالا حول الوضع السياسي وهل ان لتونس حكومة وسلطة قادرتان فعلا على انجاز الاصلاحات الضرورية التي لا مفر منها والجواب كان في ذلك الوقت لا والان تقريبا تونس في نفس الوضع ولهذا لسنا قادرين على التقدم في محادثاتنا مع صندوق النقد الدولي”.

وتابع “في خضمّ الاوضاع الصعبة ..كل التحاليل تبين ان السبيل الوحيد لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي يكون عبر تحريك عجلة الاستثمار ولكن لا يكون هناك استثمار في ظل وضع سياسي غير مستقر وغير واضح لان الدولة نفسها اصبحت شبه متخلية عن دورها الاساسي في الاستثنمار العمومي وعندما لا يكون هناك استثمار عمومي لا يكون هناك استثمار داخلي في القطاع الخاص ولا يكون هناك استثمار خارجي مباشر وبالتالي يؤثر الوضع السياسي مباشرة على كل ما يحدث في الساحة الاقتصادية والمالية وتأثيره كبير جدا على الدين العمومي والدين الخارجي بالاساس “.

يُشار الى أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت قد تقدّمت يوم 6 نوفمبر المنقضي بطلب رسمي لاستئناف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي بعد ان توقفت بسبب عدم استقرار الوضع السياسي منذ حكومة هشام المشيشي . وكان وفدا من صندوق النقد قد التقى بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي لبحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من تونس.