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تأجيل رحلتين على خط تونس- جنوة بسبب سوء الأحوال الجوية

2021/12/02 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية، فقد تم تأجيل رحلة الذهاب تونس – جنوة المبرمجة ليوم الجمعة 03 ديسمبر 2021 إلى يوم السبت 04 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا وبالتالي تأجيل رحلة العودة جنوة – تونس المبرمجة ليوم السبت 04 ديسمبر 2021 إلى يوم الأحد 05 ديسمبر 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال.

وقدمت الشركة اعتذارها عن هذا التغيير الخارج عن نطاقها، داعية حرفاءها، إلى وجوب الالتزام بالبروتوكول الصحي ضمانا لسلامتهم وتتمنى لهم سفرة ممتعة.

كما دعت الناقلة البحرية الوطنية إلى الاتصال بالرقم 71346061 لمزيد الاستفسار.

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