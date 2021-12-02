تطاوين :حملات تطعيم ضدّ فيروس كورونا في المعتمديات التي تشهد نسبة إقبال ضعيفة على التلقيح

انطلقت الادارة الجهوية للصحة في تطاوين بداية من اليوم الخميس والى غاية يوم السبت 4 ديسمبر الجاري في تنفيذ حملات تلقيح ضد كوفيد-19 تحت اشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة بصفاقس والهلال الاحمر التونسي وذلك في المعتمديات التي تشهد نسبة إقبال ضعيفة على التلقيح.

وقد انطلقت الحملات اليوم الخميس في معتمدية بني مهيرة ( سوق بني مهيرة وقصر عون ) تليها حملة تلقيح غدا في معتمدية رمادة ( سوق رمادة المدينة ونكريف ومغني ) لتختتم يوم السبت في حي النور بمعتمدية تطاوين الشمالية وكانت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين.

وفي سياق متّصل أعلنت اليوم عدم تسجيل اية اصابة أوحالة وفاة جديدتين جراء كوفيد-19 ما يجعل الوضع مطمئنا نسبيا رغم ضعف نسب التلاقيح المسجّلة الى حد الآن في الجهة.

وأعلنت أيضا على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) تلقّي 730 مواطنا ومواطنة الجرعة الاولى من التلاقيح خلال الأيّام الثلاثة الماضية عبر الفرق المتنقلة التي تم تركيزها للغرض في مختلف المعتمديات.

وقد دعت الادارة الجهوية عبر صفحتها الرسمية المدونين والناشطين في مجال صفحات التواصل الاجتماعي الى حث المواطنين في الجهة على التلقيح ضد فيروس كورونا توقّيا من موجة جديدة لهذا الوباء