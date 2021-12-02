بورصة تونس تنهي حصة الخميس على تراجع لليوم الثاني على التوالي

أنهت بورصة تونس حصّة، الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، على تراجع في حدود 22ر0 بالمائة ليدرك المؤشر المرجعي توننداكس مستوى 34ر7025 نقطة، في ما لم تتجاوز قيمة المبادلات 1،2 مليون دينار مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وحقق سهم الشركة العقارية التونسية السعودية، افضل اداء خلال الحصّة بعد ارتفاع سعره بنسبة 4،5 بالمائة (2،330 د)، دون تسجيل اي مبادلات للسهم.

وحافظ سهم اسمنت قرطاج على نسقه التصاعدي بنسبة 2،4 بالمائة (1،960 د)، وجذب السهم مبادلات بقيمة 13 الف دينار خلال الحصة، وليحقق السهم منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 4،2 بالمائة.

كان سهم اي تاك الأضعف اداء، خلال الحصّة، اذ تقهقر بنسبة 4،3 بالمائة (0،440 د).

وفقد سهم بي هاش القابضة 5،3 بالمائة من قيمته في نهاية الحصّة (1،430 د)، وسط معاملات لم تتخط عتبة الالف دينار، وشهد السهم ارتفاعا طفيفا منذ بداية 2021 بنسبة 7،5 بالمائة.

وتصدر سهم اوروسيكل قائمة الاسهم الاكثر تبادلا اثر جذبه معاملات بقيمة 347 الف دينار، وليقفل الحصة على ارتفاع طفيف بنسبة 16 بالمائة وسعر 31،900 دينار.