المهدية: حالة وفاة واحدة مع تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الخميس، حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، مع الكشف عن 13 إصابة جديدة بالفيروس، إلى جانب تعافي مصاب واحد.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 5 بهبيرة و4 بالجم و3 بأولاد الشامخ وإصابتين (02) بكل من المهدية وقصور الساف وإصابة واحدة بسيدي علوان.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25797 إصابة من بينها 24926 حالة شفاء و775 حالة وفاة و96 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1502 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 700 انتفعوا بالجرعة الأولى و467 بالجرعة الثانية و324 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 11 شخصا تطعيما بهدف السفر خارج حدود البلاد.