في طبربة: تفاصيل الاطاحة بمتحيل يوهم التجار بأنه ”وكيل عام” ويسلبهم بضاعتهم..

تمكن أعوان الادارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية التابعة لادارة الشرطة العدلية أمس الخميس من الاطاحة بشاب من سكان طبربة تورط في التحيل على عدد هام من التجار وانتحال صفة” وكيل عام” احدى المحاكم ليسلبهم عشرات الأجهزة الالكترونية ويقوم بالتفويت فيها بالبيع لاحقا.

وأفادت الأبحاث المجراة أن المظنون يركز في عمليات على التجار وأصحاب محلات بيع الأجهزة الالكترونية، حيث يتصل بضحيته ويقدم له نفسه على أنه” وكيل عام” محكمة استئناف ويعلمه بأن المحكمة التي يترأسها في حاجة الى بعض الأجهزة الالكترونية من تلفاز أو ثلاجة أو غيرها من الأجهزة.

وأفادت محاضر البحث أن حيل المظنون فيه انطلت على عدد هام من التجار، حيث يرسل الى محلاتهم شاحنة خفيفة لتحمل تلك الأجهزة، والتي يتولى المظنون فيه اخفاءها داخل منزله قبل التفويت فيها بالبيع لاحقا. وتمت الاطاحة” بالوكيل العام” المزعوم اثر تحديد هويته، ليتقرر الاحتفاظ به لمواصلة الأبحاث معه واحالته لاحقا على أنظار القضاء وفق موزاييك .