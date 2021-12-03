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بنزرت: تسجيل حالتي وفاة بسبب استنشاق الغاز واسعاف 12 شخصا من قبل مصالح الحماية المدنية

2021/12/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت كمال المليتي بان فرق الحماية المدنية بالجهة تمكنت بين ليلة امس الخميس وفجر اليوم الجمعة من اسعاف وإنقاذ 12 شخصا من الموت اختناقا بالغاز.

واوضح المصدر ذاته ان فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، تمكنت بين الساعة 11 ليلا من ليلة امس الخميس والواحدة من فجر اليوم الجمعة، من التدخل العاجل واسعاف 12 شخصا تراوحت أعمارهم بين 12 و75 سنة، ونقلهم الى المستشفى بعد استنشاقهم لغاز ثاني أوكسيد الكربون المتأتي اما من أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز السائل او من “كانون الفحم”، وذلك بكل من مناطق منزل بورقيبة وتينجة وجرزونة.

وأضاف المليتي ان امراة تبلغ من العمر 84 سنة وابنها البالغ من العمر 44 سنة، من معتمدية بنزرت الشمالية، توفيا اختناقا بالغاز.

ودعا المدير الجهوي للحماية المدنية لصيانة أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز السائل او الكهربائية وأيضا الانتباه بشان استعمال “كانون الفحم” بالفضاءات المغلقة وتهوئة المنازل ما امكن لاجتناب مثل هذه الوقائع الخطيرة خاصة خلال موسم الامطار.

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