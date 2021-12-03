جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 03 ديسمبر

تداولت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، اليوم الجمعة، عددا من المستجدات والمتفرقات في تونس والعالم على غرار، ردود الفعل حول قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بجعل الـ 17 من ديسمبر تاريخا لعيد الثورة ويوم عطلة والمطالبة بانشاء عقد جديد، و شراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب تسليط الضوء على جديد الكورونا والاهتمام باعلان شركة غوغل تزويد أنظمة اندرويد بميزات اضافية.

أورد، موقع اذاعة جوهرة اف ام، أن عددا من الخبراء رجحوا أن المتحور الجديد لفيروس كورونا ‘أوميكرون’ سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر”.

و”أوضحت طبيبة متخصصة في الأمراض المعدية في سنغافورة، أنه يمكن تطوير اللقاحات ضد السلالة الجديدة بسرعة، لكن تطوير لقاحات جديدة قد يحتاج لبعض الأشهر لاختبارها معملياً، لإثبات قدرتها على توفير مناعة ضد المتغير “، حسب نفس الموقع.

وجاء في، موقع التلفزيون العربي، أن “عددا من العلماء يعتقدون أنهم تمكنوا من فك اللغز وراء جلطات الدم النادرة التي تسبب بها لقاح أكسفورد أسترازينيكا”.

وأضاف الموقع، استنادا الى فريق من الخبراء الدوليين، يضم باحثين من أسترازينيكا، أنه “في عدد قليل جدًا من الحالات – حوالي حالة واحدة من كل 100000 في المملكة المتحدة – يمكن للقاح أن يطلق تفاعلًا متسلسلًا يؤدي إلى خلط الجسم بين الصفائح الدموية الخاصة به وأجزاء من الفيروس”.

و”يُعتقد أن اللقاح البريطاني الصنع قد أنقذ حوالي مليون شخص من كوفيد-19 وكان العمود الفقري لطرح المملكة المتحدة الأولي في وقت سابق من العام، مما ساعدها على أن تصبح أكثر الدول تطعيمًا في الغرب”، وفق ما ورد بذات الموقع.

وفي موضوع اخر نقل، موقع راديو اكسبرس اف ام، عن الأميرال المتقاعد ومستشار مجلس الأمن القومي السابق، كمال العكروت، تعليقه عن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بجعل الـ 17 من ديسمبر تاريخا لعيد الثورة ويوم عطلة، قائلا “إنّ أولويات تونس ليست في تغيير التواريخ، هي في حاجة إلى قرارات استراتيجية تعمل على تغيير وضع اليأس الذي بدأ يظهر على التونسيين”.

وتابع الأميرال، حسب نفس الموقع، “استبشرنا بتاريخ 25 جويلية وكانت فرصة للإصلاح والبناء. البلاد تنتظر تغييرات في الأيام القليلة القادمة لكن يجب أن تكون تغييرات استراتيجية، خاصة في ظل الضغط الداخلي والخارجي وضغط الشارع”.

وأورد ذات الموقع، أن عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نافع النيفر، أكد “أنّ الدولة مفلسة نظرا لحوكمتها السيئة” ، قائلا” لا يمكنني أن أصدّق أنّ منظمة كالاتحاد العام التونسي للشغل، غير واعية بما يصير في البلاد والتحديات التي تنتظرها، البلاد في حالة إفلاس وليست في طريقها إلى الإفلاس، وتتحدث غن فتح باب المفاوضات للزيادة في الأجور”.

و”طالب بانشاء عقد جديد، و شراكة بين القطاعين العام والخاص مع استمرارية لدواليب الدولة ومؤسساتها لمدة اربعة سنوات” مشيرا الى أن ” كل الصلاحيات موجودة في يد ريس الجمهورية للتغيير”، حسب ما جاء بموقع اذاعة اكسبرس اف ام.

وسلط، موقع اذاعة جوهرة اف ام، الضوء على بيانات “الأمم المتحدة التي أظهرت أن ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، أي ما يعادل نحو 2,9 مليار شخص، على الرغم من أن جائحة كورونا أظهرت أهمية الشبكة في تأمين استمرار العمل والدراسة، وأدت إلى زيادة كبيرة في استخدامها”.

وبين الموقع، أن ” البيانات الجديدة التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات، كشفت أن نحو 4,9 مليار شخص تصفحوا الإنترنت خلال 2021، أي بزيادة 800 مليون شخص عما كان عليه عدد المستخدمين قبل الجائحة”.

و”أدت تدابير احتواء الجائحة إلى إغلاق عدد لا يحصى من الشركات والمدارس في كل أنحاء العالم، وأحياناً لأشهر متتالية، مما دفع الموظفين وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات إلى استخدام الإنترنت لمواصلة العمل والدراسة، في حال توفرت لديهم امكانية الاتصال بالشبكة”، وفق نفس الموقع.

وفي أخبار المتفرقات جاء في، موقع روسيا اليوم، أن شركة غوغل أعلنت أن “أنظمة أندرويد المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية ستحصل على ميزات إضافية لجعل تلك الأجهزة أكثر فائدة للمستخدمين”.

وأضاف الموقع، أن “من أبرز الميزات الجديدة التي ستحصل عليها أنظمة أندرويد في الهواتف، ميزة المفتاح الرقمي للسيارة والتي تساعد في التحكم بالسيارات عن بعد عبر الهواتف وتبعا لغوغل فإن هذه الميزة ستعمل حاليا مع سيارات بي إم دبليو فقط، ومع هواتف

. ، Pixel 6 و Pro 6 و Samsung Galaxy S2

ومن المفترض أن تصل مستقبلا لشريحة أوسع من السيارات والهواتف”.