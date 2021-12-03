بطولة إيطاليا : لاتسيو يتعادل مع أودينيزي

تعادل لاتسيو مع ضيفه أودينيزي بنتيجة 4-4، أمس الخميس، في ختام مباريات الجولة 15 من البطولة الإيطالية لكرة القدم.

وتأخر لاتسيو، على الملعب الأولمبي، بهدفين من إمضاء المهاجم الشاب البرتغالي بيتو (17 و32)، قبل أن ينجح تشيرو إيموبيلي في تقليص الفارق في الدقيقة 34، مسجلا هدفه الـ 11 هذا الموسم في البطولة الإيطالي.

غير أن رجال المدرب لوكا غوتي أعادوا الفارق إلى هدفين قبل نهاية الشوط الأول، بتسجيلهم الثالث عبر الأرجنتيني ناهويل مولينا (44).

وعادت كتيبة المدرب ماوريتسيو ساري إلى أجواء اللقاء، فسجلوا 3 أهداف في الشوط الثاني، فقلص لاتسيو الفارق بداية بفضل المخضرم الإسباني بيدرو (51) وعادل 3-3 عبر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى (56)، قبل أن يعتقد أنه انتزع النقاط الثلاث بفضل رأسية فرانشيسكو أسيربي (79).

بيد أن أودينيزي أدرك التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بفضل الألماني توغلاي أرسلان، الذي استغل بأفضل طريقة ممكنة ركلة حرة نفذها البديل الأرجنتيني فرناندو فوريستييري.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق ببطاقتين صفراوين لكل منهما، حيث تم طرد الإسباني باتريك من لاتسيو (57) ومولينا من أودينيزي (69).

وهكذا، فشل نادي العاصمة في استعادة توزانه بعد خسارتين متتاليتين أمام يوفنتوس (0-2) في 20 نونبر المنصرم، ثم أمام نابولي برباعية نظيفة، الأحد

الماضي.

وحافظ لاتسيو على مركزه التاسع برصيد 22 نقطة، فيما يقبع أودينيزي في المركز الرابع عشر بـ 16 نقطة.