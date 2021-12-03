تعاونية الفنانين تعقد جلستها العامة الانتخابیة يوم 29 جانفي 2022

أعلنت تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي عن عقد جلستها العامة الانتخابية يوم 29 جانفي 2022.

ودعت التعاونية جميع منخرطيها لحضور الجلسة الانتخابية بداية من الساعة التاسعة ونصف صباحا بمقرها الكائن في نھج شارل دیقول عدد 44 بتونس العاصمة، حيث ستتم المصادقة على التقریرین الأدبي و المالي وإنھاء مھام أعضاء المكتب الحالي للتعاونیة. كما سيتم خلال هذه الجلسة، انتخاب أعضاء المكتب الجدید.

ويمكن للراغبين في الترشح للمكتب الجدید، تقديم ترشحاتهم. وحُدّد آخر أجل يوم 14 جانفي 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي، تمّ إحداثها بمقتضى القرار المؤرخ في 8 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرخ في 25 أوت 2017.

وتهدف تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي إلى تحقيق الإحاطة الصحية لمنخرطيها ولأفراد عائلاتهم وبعث مشاريع اجتماعية وترفيهية وثقافية يتمتع بها المنخرطون وعائلاتهم.