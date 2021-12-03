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إصابة 75 طفل بالتهاب القصبات الهوائية واستيفاء طاقة استيعاب قسم الاطفال بالمستشفى الجهوي بالقصرين

2021/12/03 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، بأنّ شهر اكتوبر المنقضي شهد إيواء 100 بين أطفال ورضع وحديثي الولادة بقسم الاطفال بالمستشفى الجهوي بالقصرين، من بينهم 75 مصابا بالتهاب القصبات الهوائية.
وبيّن الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن طاقة استيعاب قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بلغت أقصاها وتم تعزيز القسم بعدد من الأسرة ومكثّفات الأوكسجين في سبيل إستيعاب كافة المرضى وإنقاذ حياتهم، مؤكدا أن الجهة لم تسجّل أيو حالة وفاة في صفوف الرضع والأطفال وحديثي الولادة المقيمين بقسم الأطفال.
ودعا الشعباني الأولياء الى الحفاظ على صحة أبناءهم في ظلّ برودة الطقس والتغيّرات المناخية الكبرى، مع التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس “كورونا”، خاصة مع تسجيل تراخ في عدم ارتداء الكمامة وتطبيق تدابير التوقي من الأوبئة.

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