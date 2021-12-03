عاجل: تسجيل أول إصابة بمتحوّر “أوميكرون” في تونس

أعلن وزير الصحة علي مرابط، في تصريح للقناة الوطنية الأولى، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في تونس.

وأوضح أنه وقع يوم الأربعاء الفارط رصد إصابة شاب (26 سنة) من دولة إفريقية (الكونغو الديمقراطية)، قادم من مطار اسطنبول، بفيروس كورونا، وأظهرت نتائج عملية التقطيع الجيني الصادرة اليوم، إصابته بمتحور “أوميكون”.

وقد تم عزله في أحد النزل الخاصة بإيواء مرضى الكورونا.

ولفت وزير الصحة إلى أن رصد هذه الحالة يثبت نجاعة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وخصوصا بالمعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.