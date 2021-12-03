عاجل: تفاصيل تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون” في تونس..

سجلت تونس اليوم الجمعة أول إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا لشاب قادم من احد بلدان افريقيا جنوب الصحراء على متن رحلة من إسطنبول (تركيا).

وأفاد مدير معهد باستور تونس هاشمي الوزير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء الجمعة، انه تم التأكد من تسجيل أول حالة اصابة بمتحور “أوميكرون” بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أنجزها معهد باستور لعينة مصابة بفيروس كورونا تعود لمسافر أصيل بلد من افريقيا جنوب الصحراء وصل الى تونس عبر طائرة قادمة من اسطنبول (تركيا).

وأوضح هاشمي الوزير أن الفرق الصحية رصدت منذ يوم الخميس الفارط بمطار تونس قرطاج حالة اصابة بكورونا بعد اجراء التحاليل السريعة للمسافرين الوافدين على متن طائرة قادمة من تركيا، مؤكدا أنه تم توجيه الشخص الحامل للفيروس الى الحجر الصحي الاجباري خلال نفس اليوم.

وقامت الفرق الصحية إثر ذلك برفع العينة من الشخص المصاب الى معهد باستور تونس لاجراء التقطيع الجيني الذي ظهرت نتيجته اليوم الجمعة وأكدت اصابته بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

ويخضع المريض الى الحجر الصحي الاجباري وهو في حالة جيدة ولم تظهر عليه أية أعراض للاصابة، وفق ما صرح به مدير معهد باستور تونس، مشيرا الى أن المسافرين الوافدين على متن نفس الرحلة مع الشخص المصاب ليسوا معنييين بتطبيق الحجر الصحي الاجباري أو الذاتي، لانهم أتموا التلقيح المضاد لكورونا ولم تظهر التحاليل السريعة تعرضهم للاصابة.