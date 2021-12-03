نابل: تسجيل 3 وفيات و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، يوم أمس الخميس، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الوفيات بالجهة، 1445 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة عمر السليمي، في تصريح لصحفية (وات).

وأوضح المصدر ذاته، مساء الجمعة، أنه تم تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس على إثر القيام ب423 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب5،9 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع مجموع الحالات النشطة إلى 343 حالة.

وأضاف أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بلغت 14 حالة، مبينا أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بلغت 60 بالمائة بالقطاع العام و7 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الأوكسيجين 7 بالمائة بكل من القطاعين العام والخاص.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة إلى حالتين بمعتمدية بني خلاد وحالة واحدة بمعتمدية الهوارية، وتتراوح أعمراهم بين 44 و92 سنة.