بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0،7 بالمائة

أقفلت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021 على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس”، بنسبة 0،7 بالمائة في حدود 7019،96 نقطة، وسط حجم تداول جملي بلغت قيمته 85،2 مليون دينار بمعدل 17 مليون دينار في اليوم، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وسجل سهم ” مجموعة بولينا القابضة” تبادل كتلتين بقيمة 71 مليون دينار مما عزز تداولات حصة الثلاثاء خلال هذا الأسبوع.

وحقق سهم ” اسمنت بنزرت” قائمة الارتفاعات، خلال مداولات الأسبوع، ليسجل ارتفاعا بنحو 12،2 بالمائة (2،060د) وسط حجم تداول بقيمة 23 ألف دينار.

كما ارتفع سهم شركة المغازة العامة بنسبة 4،5 بالمائة (16،7200د) مسجلا حجم تداول، لهذا الأسبوع، بقيمة 14 ألف دينار.

في المقابل، كان سهم ” بي هاش القابضة”، الأضعف أداءا، ليتقهقر بنسبة 6،7 بالمائة (1،400د) مسجلا حجم تداول بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف دينار.

كما انخفض سهم ” آيتاك” بنسبة 6،5 بالمائة (0،430د)، علما وأن السهم سجل تراجعا في الأداء بنسبة 29،5 بالمائة، منذ بداية السنة.

وكان سهم مجموعة بولينا القابضة الأكثر حركية خلال الأسبوع، إذ سجل، بفضل تبادله لكتلتين، حجم تداول بقيمة 71،4 مليون دينار، في حين تراجع السهم بنسبة 2،4 بالمائة (11،700د).