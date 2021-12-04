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عاجل: تسمية رئيسة جديدة للهيئة العامّة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة

2021/12/04 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 112) أمر رئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر، تم بمقتضاه تسمية فوزية اليعقوبي الملولي، رئيسة للهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

وتنتفع الرئيسة الجديدة للهيئة في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لمديرعام إدارة مركزية، وهي متصرف رئيس، مديرة إدارة مركزية برئاسة الحكومة وفق امر التسمية.

وتخلف فوزية اليعقوبي الملولي في هذه الخطة ، عبد الرزاق الكيلاني الذي عينه رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي في 23 اكتوبر 2020 على راس هذه الهيئة والذي تم اعفاؤه ضمن عدد من اطارات عليا في الدولة بمقتضى امر رئاسي في 27 جويلية الفارط عقب الاعلان عن الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021.

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