رياض الشعيبي يكشف حقيقة المفاوضات بين حركة النهضة وإتحاد الشغل لـ”إسقاط إنقلاب قيس سعيّد”

أكد المستشار السياسي لرئيس البرلمان المجمدة اختصاصاته رياض الشعيبي في تصريح لصحيفة القدس العربي وجود “مؤشرات” بشأن وجود تقارب في الآراء بين حركة النهضة وبقية الطبقة السياسية والمنظمات الكبرى، بما فيها اتحاد الشغل، حول الموقف من تدابير الرئيس قيس سعيد، قائلا إن المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس منذ عشرة أعوام يؤكد أن “حبل الانقلاب قصير”.

وفي تعليقه على حديث النائب ياسين العياري قبل أيام عن وجود “مفاوضات متقدمة” بين اتحاد الشغل وحركة النهضة لـ”إسقاط الانقلاب” والعودة للمسار الدستوري: قال الشعيبي، “إذا أردنا الحديث عن تنسيق مادي فمؤكد أن هذا لم يحصل بعد سواء مع اتحاد الشغل أو غيره من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية”.

وتابع قائلا: ”أما إن كان المقصود الوقوف عند نفس الموقف مما يحصل في البلاد، فإن المجتمع الحزبي والمنظمات الاجتماعية هي بالفعل بصدد الالتحاق بتقدير حركة النهضة التي أعلنت يوماً بعد أحداث 25 جويلية، أننا بصدد انقلاب وتراجع ديمقراطي خطير يستوجب من الجميع رفضه والتصدي له.