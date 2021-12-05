الرابطة المحترفة الثانية – نتائج مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مباريات مقابلات الدفعة الثانية والاخيرة من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يوم الاحد :
– المجموعة الاولى
الاحد 5 ديسمبر 2021
في مدنين
اولمبيك مدنين – الملعب التونسي 0-0
السبت 4 ديسمبر 2021
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – الملعب الصفاقسي 2-0
في بنبلة
النادي البنبلي – النجم الرادسي 1-0
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 10 4
2- النادي البنبلي 7 4
3- القلعة الرياضية 5 4
4- الملعب الصفاقسي 4 4
5- أولمبيك مدنين 3 4
6- النجم الرادسي 2 4
– المجموعة الثانية
السبت 4 ديسمبر 2021
في جربة ميدون
امل جربة – الاولمبي للنقل 2-1
في القيروان
شبيبة القيروان – جندوبة الرياضية 1-0
في منزل نور
كوكب منزل نور – جمعية جربة 1-1
الترتيب ن ل
1 – شبيبة القيروان 10 4
2 – جمعية جربة 8 4
3 – أمل جربة 6 4
4- جندوبة الرياضية 3 4
5 – الأولمبي للنقل 2 4
– كوكب منزل النور 2 4
– المجموعة الثالثة
السبت 4 ديسمبر 2021
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل – اولمبيك سيدي بوزيد 0-0
الاحد 5 ديسمبر 2021
في قابس
مستقبل قابس – مستقبل المحمدية 1-1
في مساكن
هلال مساكن – مكارم المهدية 1-0
الترتيب ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 7 4
2- مكارم المهدية 5 4
– مستقبل قابس 5 4
– هلال مساكن 5 4
– مستقبل وادي الليل 5 4
6- مستقبل المحمدية 3 4
– المجموعة الرابعة
الاحد 5 ديسمبر 2021
في قفصة
قوافل قفصة – النادي القربي 1-1
في طبرقة
مرجان طبرقة – الملعب القابسي 0-1
السبت 4 ديسمبر 2021
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس 0-0
الترتيب ن ل
1-الملعب القابسي 8 4
2- مرجان طبرقة 6 4
3-النادي القربي 5 4
4- قوافل قفصة 5 4
5-سبورتينغ بن عروس 4 4
6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4