الرابطة المحترفة الثانية – نتائج مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مباريات مقابلات الدفعة الثانية والاخيرة من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يوم الاحد :

– المجموعة الاولى

الاحد 5 ديسمبر 2021

في مدنين

اولمبيك مدنين – الملعب التونسي 0-0

السبت 4 ديسمبر 2021

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – الملعب الصفاقسي 2-0

في بنبلة

النادي البنبلي – النجم الرادسي 1-0

الترتيب ن ل

1- الملعب التونسي 10 4

2- النادي البنبلي 7 4

3- القلعة الرياضية 5 4

4- الملعب الصفاقسي 4 4

5- أولمبيك مدنين 3 4

6- النجم الرادسي 2 4

– المجموعة الثانية

السبت 4 ديسمبر 2021

في جربة ميدون

امل جربة – الاولمبي للنقل 2-1

في القيروان

شبيبة القيروان – جندوبة الرياضية 1-0

في منزل نور

كوكب منزل نور – جمعية جربة 1-1

الترتيب ن ل

1 – شبيبة القيروان 10 4

2 – جمعية جربة 8 4

3 – أمل جربة 6 4

4- جندوبة الرياضية 3 4

5 – الأولمبي للنقل 2 4

– كوكب منزل النور 2 4

– المجموعة الثالثة

السبت 4 ديسمبر 2021

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل – اولمبيك سيدي بوزيد 0-0

الاحد 5 ديسمبر 2021

في قابس

مستقبل قابس – مستقبل المحمدية 1-1

في مساكن

هلال مساكن – مكارم المهدية 1-0

الترتيب ن ل

1- اولمبيك سيدي بوزيد 7 4

2- مكارم المهدية 5 4

– مستقبل قابس 5 4

– هلال مساكن 5 4

– مستقبل وادي الليل 5 4

6- مستقبل المحمدية 3 4

– المجموعة الرابعة

الاحد 5 ديسمبر 2021

في قفصة

قوافل قفصة – النادي القربي 1-1

في طبرقة

مرجان طبرقة – الملعب القابسي 0-1

السبت 4 ديسمبر 2021

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس 0-0

الترتيب ن ل

1-الملعب القابسي 8 4

2- مرجان طبرقة 6 4

3-النادي القربي 5 4

4- قوافل قفصة 5 4

5-سبورتينغ بن عروس 4 4

6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4