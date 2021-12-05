عاجل: أمطار منتظرة خلال الساعات القادمة..

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2021/12/05 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوّي إلى نشاط السحب الرعدية على مناطق أقصى شمال البلاد المحمّلة بالأمطار.
ومن المتوقع تهاطل أمطار غزيرة، أحيانا، على كل من بنزرت وباجة وجندوبة ومن المنتظر أن يشمل نشاط السحب خلال الساعات القادمة بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط.
وتكون مرفوقة بتساقط البرد في أماكن محدودة مع تراجع درجات الحرارة وانخفاضها تدريجيا تزامنا مع تواصل هبوب رياح غربية سرعتها قويّة تصل مؤقتا 90 كلم/س وتكون في شكل هبات.

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