السينما التونسيّة تحصد 4 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي

تحصلت السينما التونسية على أربع تتويجات في اختتام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته 43 التي أسدل الستار على فعالياتها .

وتحصل فيلم “غدوة” لظافر العابدين على جائزة النقاد الفيبريسي ”سمير فريد ” فيما تحصل فيلم ”نقطة عمياء ” للطفي عاشور على الجائزة الأولى ” جائزة يوسف شاهين للأفلام القصيرة ” في مسابقة الأفلام القصيرة.

كما تحصل فيلم ڨدحة لأنيس الاسود على تنويه لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية وحصدت الممثلة التونسية عفاف بن محمود جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم أطياف لمهدي الهميلي والمشارك في نفس المسابقة.

وفاز فيلم “الغريب” السوري الفلسطيني بجائزة أفضل فيلم عربي للمخرج أمير فخر الدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أقيمت من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021.