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الليغا: رايو فايكانو يفوز 1- 0 على اسبانيول

2021/12/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

شدد رايو فايكانو الخناق على أتلتيكو مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد بفوزه الثمين على ضيفه إسبانيول 1-0 ، امس الأحد في الجولة السادسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل مدافع الضيوف الأوروغوياني لياندرو كابريرا هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54.

وعزز رايو فايكانو موقعه في المركز السادس برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد اللذين يتقاسمان المركز الرابع مع أفضلية فارق الأهداف لفريق العاصمة الذي لعب مباراة اقل.

واستفاد رايو فايكانو جيدا من سقوط أتلتيكو مدريد أمام ضيفه ريال مايوركا 1-2، وريال سوسييداد أمام ضيفه ريال مدريد صفر-2 السبت، بفوزه الثامن هذا
الموسم.

في المقابل، مني إسبانيول، الفريق الوحيد الذي هزم ريال مدريد المتصدر حتى الآن هذا الموسم، بخسارته السادسة وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وبات القطب الثاني لبرشلونة مهددا بالتراجع إلى المركز الحادي عشر في حال فوز أوساسونا وفالنسيا على مضيفيهما ليفانتي وسلتا فيغو لاحقا.

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