رصد متحورة كورونا “أوميكرون” في ثلث الولايات الأمريكية و”دلتا” مازالت الأكثر انتشارا..

أعلن مسؤولون صحيون أمريكيون الأحد أن متحورة أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية لكن السلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات فيروس كورونا مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد.

وسجلت 15 ولاية على الأقل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، ومن هذه الولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا ونيوجيرزي ونيويورك وبنسلفانيا ويوتا وواشنطن وويسكونسن، وفقا لإحصاء رويترز.

وعلى الرغم من أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لقناة سي.إن.إن التلفزيونية “حتى الآن لا يبدو أنها تسبب درجة خطيرة من حدة المرض” لكنه أضاف أنه من المبكر للغاية استخلاص نتائج محددة وإنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسة.

وقال فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إنه يأمل أيضا في أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على المسافرين من الجنوب الأفريقي في غضون “فترة معقولة من الوقت”.

من جانبها، قالت قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها راشيل والينسكي في مقابلة تلفزيونية “نعم نعلم أنه لدينا العشرات من حالات الإصابة ونحن نتابعها عن كثب. ونسمع كل يوم عن المزيد والمزيد من حالات الاشتباه، لذا من المحتمل أن تحدث زيادة في عدد الحالات”.

مع ذلك، قالت والينسكي إن المتحور دلتا مسؤول عن معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة. وفي ظل قناعات العاملين في قطاع الصحة بأن اللقاحات تحد من دخول المستشفى والوفاة، يأمل مسؤولو الصحة أن يخفف ذلك من تأثير أوميكرون أيضا.

وقالت إن من بين 90 إلى 100 ألف حالة إصابة يوميا، 99.9 بالمئة منهم مصابون بالمتحور دلتا. وقالت والينسكي لبرنامج “هذا الأسبوع” على قناة (إيه. بي. سي) “مشكلتنا الآن في أمريكا هي المتحور دلتا”.

رويترز