هذا ما تقرّر بخصوص قضيّة إستبعاد خليفة حفتر من الانتخابات الرئاسيّة

أجلت محكمة استئناف طرابلس النظر في قضية استبعاد المرشح خليفة حفتر من سباق الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في الـ24 من ديسمبر الحالي.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية غرب ليبيا قد قضت يوم الثلاثاء الماضي، باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وبثت قناة “ليبيا الأحرار” مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة الزاوية الابتدائية قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

وقررت المحكمة “قبول الطعن شكلا (…) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية”.

ووفقا لموقع “ليبيا المستقبل”، فقد اعتبرت المحكمة المذكورة أن “ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرار وليس قانونا، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها”.