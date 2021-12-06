نابل: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد الحالات النشيطة الى 350 حالة

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 522 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب4،6 بالمائة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، صباح اليوم الاثنين، في تصريح لـ(وات).

وأوضح المصدر ذاته، أن مجموع الحالات النشيطة ارتفع ليبلغ 350 حالة، منها 15 حالة قيد الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، حيث قدرت نسبة استغلال اسرة الإنعاش بـ60 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 5 بالمائة بالقطاع العام و 3 بالمائة بالقطاع الخاص.

هذا ويبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل 50618 حالة من بينها 1446 حالة وفاة.