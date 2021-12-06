تونس تتسلم أكثر من 300 ألف جرعة لقاح ”فايزر” من أمريكا في إطار مبادرة ”كوفاكس”

تسلّمت تونس، اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 301.860 جرعة من التلاقيح ضد كوفيد-19 منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة “كوفاكس”.

وتتقدّم رئاسة الجمهورية بجزيل الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على حرصها المتواصل على الوقوف إلى جانب تونس تدعيما لروابط الصداقة المتينة وعلاقات التعاون والشراكة المتنوّعة القائمة بين البلدين.

وتمّ تسلّم هذه التلاقيح بحضور السيّد علي مرابط، وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والسيّدة Natasha Franceschi، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، والسيّدة Marilena Viviani، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، والسيّد جمانة هرمز، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس.