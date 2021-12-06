المهدية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 5 مصابين

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ116 عينة، صدرت الاثنين، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت إلى إصابتين (02) بكل من أولاد الشامخ وهبيرة، وإصابة واحدة بالمهدية.

وتماثل خمسة مصابين، في المقابل، للشفاء التام، ليرتفع عدد حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 24939 من أصل 25827 إصابة، من بينها 776 حالة وفاة، و112 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1130 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 412 انتفعوا بالجرعة الأولى، و137 بالجرعة الثانية، و571 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 10 مواطنين تطعيما بهدف السفر خارج حدود البلاد.