قفصة : تسجيل 125 مخالفة اقتصادية خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر إلى غاية يوم 5 ديسمبر الجاري

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة، من 29 نوفمبر إلى غاية يوم 5ديسمبر الجاري ، 125مخالفة اقتصادية من خلال 844 زيارة تفقّد، شملت محلات البيع للعموم، والأسواق الاسبوعية، ونقل البضائع عبر الطرقات، وفق ما ذكره، المدير الجهوي للتجارة، منير الجلولي.

وأضاف منير الجلولي في تصريحه لـ(وات) أن المخالفات تعلّقت بالفوترة، والترفيع في الأسعار وعدم إشهارها، والامتناع عن البيع والأخلال بتراتيب الدعم واحتكار منتجات وبيع مواد غير مطابقة للتراتيب الجودة، مشيرا إلى أن المحجوزات تمثلت في خضر وغلال مواد غذائية ومواد صحية ولحوم واسماك ودواجن و16788 لترا من الزيت النباتي المدعم و38،9 طنّا من الأعلاف و27296 وحدة آجر فاقت قيمتها المالية 80 ألف دينار.

وأشار الجلولي إلى أنه سيتم إعادة ضخ المحجوزات بمسالك التوزيع القانونية ، مضيفا في السياق ذاته إلى ان عدد فرق المراقبة الاقتصادية التي تولّت القيام بحملات الرقابة خلال هذه الفترة، بلغ عددها 52 فريقا، موزّعة على كامل معتمديات الولاية، بحصص صباحية ومسائية وليلية.