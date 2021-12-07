المرصد الاجتماعي التونسي يكشف عن تفاقم مشكل الانتحار طيلة شهر نوفمبر المنقضي



كشف المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تفاقم مشكل الانتحار طيلة شهر نوفمبر المنقضي بتسجيل 28 حالة ومحاولة انتحار مقابل 19 حالة ومحاولة انتحار في شهر أكتوبر 2021.

ومثل الذكور نسبة 82,1 بالمائة من مجموع ضحايا حالات ومحاولات الانتحار ب 23 حالة مقابل 5 اناث، حسب التقرير الشهري حول الاحتجاجات والانتحار ومحاولات الانتحار والعنف لشهر نوفمبر 2021 ، الصادر اليوم الثلاثاء عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى ان الفئة العمرية ما بين 26 و45 سنة هي الأكثر إقبالا على الانتحار خلال نوفمبر 2021 ب 23 حالة ومحاولة انتحار في حين سجلت الفئة العمرية من 46 الى 60 سنة 3 حالات والفئة من 16 الى 25 حالتين اثنتين.

وتصدرت ولاية سيدي بوزيد قائمة الولايات من حيث عدد حالات ومحاولات الانتحار بتسجيل 8 حالات، تليها ولاية القيروان بـ 4 حالات ثم ولاية بن عروس ب 3 حالات، وفق ذات التقرير.